راغب علامة يعلق على مشهد "التقاتل" على حليب الأطفال في لبنان... فيديو

علق الفنان اللبناني راغب علامة على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع يظهر فيه تقاتل عدد من اللبنانيين على شراء علب حليب أطفال وزيت مدعومين، داخل أحد المتاجر، نتيجة قلة المواد الغذائية المتوفرة بالأسواق.

ونشر النجم اللبناني عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو المشاجرة وعلق عليها غاضبا: "يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال".

يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته. صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال. يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي. بإذن الله نهايتكم وخيمة ، إقرأوا التاريخ pic.twitter.com/urGRrjwhs8 — RaghebAlama (@raghebalama) March 4, 2021

وتابع قائلا: "أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ".

ويواجه لبنان أزمات حادة أخيرا بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، إلى جانب أن عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والسلع الغذائية، ما زاد من معاناة المواطن اللبناني.

وكان الفنان راغب علامة قد قال في تغريدات سابقة إن الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع الثمن غاليا إلى حد الإفلاس والانهيار بسبب الصراعات بين أهل السلطة.