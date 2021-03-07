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    سامح شكري

    وزير الخارجية المصري يبحث مع كوبيتش آخر التطورات في ليبيا

    © Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    العالم العربي
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    استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 7 مارس/ آذار الجاري، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها.

    وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

    سامح شكري
    © Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    مصر تؤكد للأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

    وقال حافظ إن شكري استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، وانتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر/كانون  2021.

    كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.

    وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.

    من جانبه، أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

    جدير بالذكر أن اللجنة العسكرية 5+5 كانت قد وافقت على عقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت الليبية، على أن تتولى اللجنة تامينها، وذلك من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة لتتمكن من ممارسة مهامها، والإعداد للفترة الانتقالية التي ستكون انتخابات الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول القادم نهايتها.

    انظر أيضا:

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