السعودية... هيئة الترفيه تستأنف فعاليات نشاط ترفيهي فاخر بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عودة فعاليات نشاط ترفيهي فاخر في العاصمة الرياض ابتداء من اليوم الأحد، لكن بشروط يتعين على الزوار التقيد بها.

وقالت الهيئة التي يرأسها الأمير تركي آل الشيخ، في بيان، إنه تقرر عودة فعالية أوايسس الرياض الترفيهية بناء على قرار وزارة الداخلية بالسماح للأنشطة والمرافق الترفيهية بمزاولة العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على ما ذكرته صحيفة "عاجل".

#خبر | عودة الأنشطة الترفيهية بدءاً من اليوم ..

و #هيئة_الترفيه تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثف رقابتها 👌💚



للمزيد: https://t.co/48flkDhVS0 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 7, 2021

واشترطت الهيئة على زوار "أوايسس الرياض، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.

عودة #اوايسس_الرياض بشوق أكبر .. واستعداد أكثر 💚🇸🇦



نتعاون مانتهاون 👌🏻



pic.twitter.com/miVmuLPleI — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 6, 2021

كما اشترطت على الزوار عدم اصطحاب من يقل عمره عن 15 عامًا، وأكدت على أنه يفضل عدم حضور كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، حرصا على سلامتهم.

وبشكل يومي سيتم إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع العاملين في الفعالية، فضلا عن تعقيم جميع المواقع والممرات بشكل دوري وعلى مدار الساعة للمحافظة على صحة وسلامة الزوار، بحسب بيان الهيئة.

ويتضمن "أوايسس الرياض"، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والمطاعم الراقية، ويعد أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة.