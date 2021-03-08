التعليم العالي الأردني يقرر: امتحانات الجامعات إلكترونيا "عن بعد"

اعتمد مجلس التعليم العالي الأردني، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، آلية عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي في الكليات الجامعية.

وبحسب موقع "عمون" الأردني، فقد قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تطبيق مجموعة من الأسس، فيما يتعلق بامتحانات منتصف الفصل في الجامعات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 / 2021.

وعن الأسس التي تم اعتمادها أكد المجلس أنها تتعلق بإجراء امتحانات منتصف الفصل للطلبة لكافة الدرجات العلمية إلكترونياً (عن بعد)، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات.

واستثنى القرار من ذلك المساقات التي يتم تدريسها داخل الحرم الجامعي بحيث تُجرى امتحاناتها داخل الحرم الجامعي، وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيـرة إلى الحرم الجامعي، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

أيضا، فقد أكد المجلس على أن امتحانات منتصف الفصل ستجرى للطلبة الموجودين خارج المملكة الأردنية، لمختلف الدرجات، للمساقات التي تعقد امتحاناتها بالحرم الجامعي إلكترونياً أيضا (عن بعد)، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات.

وأكد المجلس على أنه أجل اتخاذ القرار فيما يتعلق بكيفية إجراء الامتحانات النهائية، مشيرا إلى أنه سوف يقرر ذلك لاحقاً في ضوء تطور الحالة الوبائية في المملكة.

يشار إلى أن الجامعات الأردنية قد شهدت العام الماضي الأزمة نفسها، من حيث انتشار وباء كورونا، مما اضطر معه مجلس التعليم العالي إلى اتخاذ قرار بعقد الامتحانات بالنظام الإلكتروني "عن بعد" أيضا، وذلك في ضوء تعذر عودة الطلبة للدراسة في الحرم الجامعي قبل موعد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.