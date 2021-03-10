مقيم مصري ينشر فيديو يهاجم دولة خليجية ورجال الأمن فيها

نشر مقيم مصري مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد دولة الكويت ورجال الأمن فيها، على خلفية الإجراءات المتعلقة بحظر التجول الجزئي الذي تم فرضه منذ يوم الأحد الماضي ولمدة شهر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إنه تم ضبط المقيم إثر تصويره رجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الإجراءات المتخذة من قبلهم والإساءة للكويت، بمقطع فيديو تم تداوله من قبل النشطاء".

الإعلام الأمني:

ضبط مقيم من جنسية عربية قام بانتقاد اجراءات رجال الأمن وتصويرهم والإساءة لدولة الكويت pic.twitter.com/QWoeXjFngr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 9, 2021

وذكر البيان أنه تمت مواجهة المقيم بمقطع الفيديو، حيث أقر بتصويره في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، ليتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

«الداخلية»: ضبط وافد مصري انتقد رجال الأمن وأساء لـ #الكويت



• اعترف بقيامه بالتصوير في #خيطان .. تم تحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/HBTuK8tYgC — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) March 9, 2021

وأكد البيان أن الداخلية الكويتية تقف بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة للبلاد، حيث أنها لم تقبل بمثل هذه التصرفات والتطاول على رجال الأمن والإساءة لدولة الكويت.