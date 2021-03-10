مقيم مصري ينشر فيديو يهاجم دولة خليجية ورجال الأمن فيها

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إنه تم ضبط المقيم إثر تصويره رجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الإجراءات المتخذة من قبلهم والإساءة للكويت، بمقطع فيديو تم تداوله من قبل النشطاء".
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 9, 2021
ضبط مقيم من جنسية عربية قام بانتقاد اجراءات رجال الأمن وتصويرهم والإساءة لدولة الكويت pic.twitter.com/QWoeXjFngr
وذكر البيان أنه تمت مواجهة المقيم بمقطع الفيديو، حيث أقر بتصويره في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، ليتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
«الداخلية»: ضبط وافد مصري انتقد رجال الأمن وأساء لـ #الكويت— #أوّل نيوز (@Awwalkwt) March 9, 2021
• اعترف بقيامه بالتصوير في #خيطان .. تم تحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/HBTuK8tYgC
وأكد البيان أن الداخلية الكويتية تقف بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة للبلاد، حيث أنها لم تقبل بمثل هذه التصرفات والتطاول على رجال الأمن والإساءة لدولة الكويت.
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