الأردن يسمح بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

سمحت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبح الدولة الـ49 حول العالم التي تجيز استخدام هذا اللقاح الروسي.

عمّان - سبوتنيك. وأعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن في بيان، أنها منحت "الإجازة الطارئة لمطعوم سبوتنيك الروسي"، وأوضح مدير عام المؤسسة نزار مهيدات أن "إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تم منحها صباح اليوم، بعد فترة طويلة من دراسة الملفات الفنية المقدمة من قبل الشركة الروسية".

وأوضح البيان أن اللقاح الروسي بات "خامس مطعوم يجيز الأردن استخدامه ضمن الجهود الحكومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد".

في سياق متصل، أصدرت هيئة التنظيم الطبي في زيمبابوي، أمس الثلاثاء، 9 مارس/ أذار الجاري، تصريحا للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح الروسي ضد النوع الجديد من فيروس كورونا "سبوتنيك V"، "حسبما ذكرت وزارة الإعلام في البلاد على "تويتر".

وقال البيان: "أصدرت إدارة الأدوية في زيمبابوي تصريح استخدام أربعة لقاحات، وهي سينوفارم وسينوفاك (الصين) وكوفاكسين (الهند) و سبوتنيك V (روسيا) لحالات الطوارئ".

في وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أنها ستفحص امتثال لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمعايير الاتحاد الأوروبي المعتادة، وأن قرار استخدام اللقاح سوف يعتمد على الأدلة العلمية فقط.