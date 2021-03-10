محمد بن سلمان يجتمع مع لافروف في الرياض... صور

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل إلى المملكة بزيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الأمير محمد بن سلمان ولافروف استعرضا خلال الاجتماع "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات".

سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية #روسيا ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/eVjHEPPV8K — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2021

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

🇷🇺🇸🇦 Министр иностранных дел России С.В.Лавров встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. #Россия #СаудовскаяАравия #Лавров pic.twitter.com/EdcrZ2J00p — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 10, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن لافروف والأمير محمد تبادلا خلال الاجتماع نقل التحيات المتبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الكبار من كلا الطرفين، منهم وزيرا الطاقة والخارجية السعوديان، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

يشار إلى أن موسكو والرياض تحتفظان بعلاقات تتسم بالقوة والشراكة في مختلف المجالات، وقد شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.