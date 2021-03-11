روسيا ترصد 30 خرقا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 30 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 16 خرقا.