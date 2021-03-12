كلهم إثيوبيون..."أنصار الله" تكشف عدد ضحايا حريق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز احتجاز مهاجرين في العاصمة صنعاء، قبل خمسة أيام.

أفادت وكالة "سبأ" اليمنية، في نسختها التابعة للجماعة، بأن العاصمة صنعاء "شهدت اليوم تشييع جثامين 43 إثيوبيا توفوا في حادث الحريق المؤسف بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين".

وأضافت أن القائم بأعمال السفير الإثيوبي وطاقم السفارة الإثيوبية في صنعاء حضروا مراسم التشييع، التي جرت استجابة لطلب الجالية الإثيوبية في اليمن.

وأفادت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، بأن حريقا أودى بحياة مهاجرين وحراس في مركز احتجاز في صنعاء باليمن، مشيرة لإصابة العشرات.

وقالت مديرة منظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كارميلا غودو، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، "نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة عدد من المهاجرين والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية اليوم. حيث توفي على إثر الحريق 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. قلوبنا ومواساتنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين".

وتابعت، المنظمة تعمل على توفير الرعاية العاجلة لأكثر من 170 من المصابين، الذين من بينهم 90 في حالة حرجة".

وأضافت: "السبب وراء الحريق لا يزال مجهولا.. لكن هذا مجرد واحد من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن، ينبغي توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرين".