مصر... تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل لجميع الصفوف

أصدر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مصر، اليوم الأحد، قرارا بتعديل مواعيد امتحانات جميع الصفوف التي كانت مقررة في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الوزارة عدلت مواعيد امتحان طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، التي كان مقررا عقدها يوم الأحد الموافق 25 أبريل طبقا للكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 مارس/آذار 2021.

وبحسب قرار وزاري، أصدره شوقي، فإن تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية، حتى لا تتعارض مع عيد المسيحيين، لذلك تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر إبريل.

ووفق نص القرار، فإنه سيتم يوم الإثنين 26 أبريل عقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادي الابتدائي والأربعاء 28 أبريل الصفوف الرابع والأول الإعدادي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن عودة الدراسة، أمس السبت (الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021)، مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة في ظل جائحة كورونا.

وبحسب موقع "مصراوي"، بدأ، أمس السبت، أول أيام الفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي "الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية"، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات.