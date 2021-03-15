الشاب المعتدى عليه رفقة "سيدة السلام" يكشف تفاصيل جديدة في الواقعة

كشفت أقوال الشاب المعتدى عليه، الذي كان في شقة "سيدة السلام" التي سقطت من الطابق السادس، يوم الأحد، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وقال الشاب في أقواله للنيابة المصرية، إن "كل ما حدث وقيل (ظلم وافتراء) من جانب المتهمين".

وأكد الشاب، أنه

"لا يعرف السيدة وليس له أي علاقة بها". مشيرا إلى أنه يعمل في بيع أنابيب البوتجاز".

وأشار الشاب إلى أنه تفاجأ بما حدث. موضحا أنه "تعرض وسيدة السلام للضرب المبرح من قبل المتهمين، وذهبت السيدة إلى شرفة منزلها للاستغاثة إلا أنهم ظلوا وراءها حتى سقطت على الأرض، ولم يتركوه إلا بعد أن تدخل الأهالي"، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وأمرت نيابة السلام بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم باقتحام شقة سيدة والتعدي عليها بالضرب مما تسبب في سقوطها من الطابق السادس ومصرعها.

كان شقيق المجني عليها كشف في وقت سابق حقيقة الرجل الذي عثر عليه داخل شقة شقيقته المجني عليها، وقال في التحقيقات إنه "عامل أنابيب معروف في المنطقة طالع شقة أختي لتغيير لها الأنبوبة"، مبررا وجوده في وقت متأخر من الليل بسبب انشغالها طوال النهار في عملها كممرضة.