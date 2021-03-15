أول دول عربية تعلق على الهجوم الحوثي الجديد ضد السعودية

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا، اليوم الاثنين، بشأن استهداف "أنصار الله" للمدنيين بطائرة مفخخة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في السعودية الشقيقة اليوم، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف".

وأكدت الوزارة أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها" ، موضحة أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحث البيان المجتمع الدولي على أن يتخذ "موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن واستقرار المملكة، وإمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء أمس الأحد، أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. ونقل التلفزيون الرسمي عن التحالف، قوله: "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".