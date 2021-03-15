ليبيا… زلة لسان نائب الدبيبة أثناء القسم تثير ضجة... فيديو

تسببت زلة لسان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حسين عطية القطراني، خلال أدائه اليمين الدستورية، بضجة داخل قاعة مجلس النواب في طبرق.

© Sputnik . mostafa el atar حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان في طبرق وسط حضور دولي "العربية نت"، مشيرة إلى أن جلسة أداء اليمين الدستورية، لحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي جرت، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب في طبرق، شهدت مقاطعة بسبب زلة لسان نائب رئيس الحكومة التي تحدث فيها عن "ثورة الفاتح من سبتمبر".

ولفتت الشبكة إلى قول المسؤول الليبي، خلال كلمته المقتضبة أمام مجلس النواب: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف (ثورة الفاتح من سبتمبر)"، قبل أن يستدرك: "لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط".

وأوضحت الشبكة أن "زلة لسان نائب رئيس الحكومة تسببت في ضجة داخل القاعة حتى طلب رئيس الجلسة الهدوء لاستكمال أداء أعضاء الحكومة لليمين الدستورية".

ولفتت الشبكة إلى أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أدى اليمين الدستورية، في وقت سابق اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حكومته من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أدى المجلس الرئاسي، صباح اليوم، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس، بحسب "العربية".

ولفتت الشبكة إلى أن "ثورة الفاتح من سبتمبر" التي تسببت في ضجة عندما ذكرها نائب رئيس الحكومة، قادها العقيد الراحل معمر القذافي، في الأول من سبتمبر/ أيلول عام 1969 وظل يحكم البلاد حتى نهاية حكمه بثورة الـ 17 من فبراير/ شباط 2011.