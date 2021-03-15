الأمم المتحدة: ربع اللاجئين السوريين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن 25% من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

جاء هذا في تصريحات لممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح مينديز أن مستوى انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن، هو الآن الأعلى منذ أن بدأت العائلات في الوصول من سوريا قبل 10 سنوات.

وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و65 في المئة على حافة انعدام الأمن الغذائي.

يذكر أن انعدام الأمن الغذائي، هو حالة يجد الناس أنفسهم فيها بقدرة محدودة او غير مؤكدة على الحصول على غذاء كاف.

ويضم الأردن حاليا نحو 660 ألف لاجئ سوري، مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تشير تقديرات عمان إلى أن عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011 بلغ نحو 1,3 مليون. وتقول السلطات الأردنية إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت العشرة مليارات دولار.