محادثات روسية مصرية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية للمساهمة في تسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان بهذا الشأن أنه "خلال اللقاء جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول تعزيز التنسيق بين موسكو والقاهرة".

وأوضح البيان أن "الهدف من المباحثات هو ضمان المساهمة في سرعة التوصل لتسوية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على أساس القانون الدولي المعترف به ".

كما تم بحث بعض جوانب زيادة التعاون متبادل المنفعة بين روسيا ومصر في المجالات التجارية، الاقتصادية والإنسانية.