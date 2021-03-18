ضاحي خلفان مهاجما إيران: أحضرت الحطب وأشعلت النار 

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الخميس، إن "إيران نجحت في قتل العرب بالعرب، أحضرت الحطب وأشعلت النار".

ونشر خلفان تغريدات عدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هاجم فيها إيران، مدعيا "أن العرب يقفون موقفا محيرا من إيران، فبإمكانهم فعل الشيء نفسه".

نجحت ايران في قتل العرب بالعرب...احضرت الحطب..واشعلت النار. في حين ان العرب يقفون موقف محير...فإمكانهم فعل الشئ نفسه لأن ايران فيها من المعارضة السنية والشيعية ما يمكن ان يدعم فيهد اركان الملالي...لكن سياسية العرب لا تعمل على نفس النمط الايراني...وبالتالي فإن ايران تستغل ذلك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 18, 2021

وتابع خلفان "إيران فيها من المعارضة السنية والشيعية ما يمكن أن يُدعم فيها أركان الملالي، لكن سياسة العرب لا تعمل على نفس النمط الإيراني، وبالتالي فإن إيران تستغل ذلك"، معتبرا أن "إيران لا تخوض حربا على العرب ولكنها تجند عربا على العرب".

حروب التقية التي نجحت ايران في استخدامها بذكاء في المنطقة تحتاج الى من يفكر فيها بعمق..ففي الوقت الذي يعلن ظريف مد يد ايران الى جيرانها...فأن حروبه على الجيران من خلال وكلاء مجندين لخدمة ايران تسير على قدم وساق — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 18, 2021

واستطرد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قائلا:

حروب التقية التي نجحت إيران في استخدامها بذكاء في المنطقة تحتاج إلى من يفكر فيها بعمق، ففي الوقت الذي يعلن فيه ظريف مد يد إيران إلى جيرانها، فإن حروبه على الجيران من خلال وكلاء مجندين لخدمة إيران تسير على قدم وساق.