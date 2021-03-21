إسرائيل تشيد بخطوة سعودية جديدة

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، بخطوة سعودية جديدة.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، ظهر اليوم الأحد، أشادت فيها بخطوة سعودية، ادعت من خلالها أن "عمل الخير يجمعنا".

#السعودية الـتي تأتي في المرتبة ال50 في تقرير العطاء العالمي تطلق «منصة «إحسان» لتعزيز قطاع العمل الخيري بعدما بلغ حجم التبرعات للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2.6 مليار سنويا».

عمل الخير يجمعنا. 🇮🇱🇸🇦 pic.twitter.com/BapwI7ZkvH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 21, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

السعودية الـتي تأتي في المرتبة ال50 في تقرير العطاء العالمي تطلق منصة إحسان، لتعزيز قطاع العمل الخيري.

وتابعت "بعدما بلغ حجم التبرعات للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2.6 مليار سنويا".