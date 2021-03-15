وزير دفاع تركيا منتقدا مناورات اليونان والسعودية: لا قيمة لها أمام جيشنا ولا يمكنهم تحقيق شيء

قلل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من شأن المناورات العسكرية المشتركة بين اليونان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنها لا تعني شيئا أمام قدرات تركيا العسكرية.

وقال أكار في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية: "عليهم أن يعلموا ويروا أنهم لا يمكنهم تحقيق شيء بهذا ولا قيمة عسكرية لهذه (المناورات) أمام تركيا وقواتها المسلحة".

وأضاف وزير الدفاع التركي "نحن كالعادة نحترم القوانين الدولية والحوار، لكن مع الأسف لا تزال اليونان تتصرف بأسلوب التهديد بما يتنافى مع حسن الجوار ويزيد التوتر ويعرقل تأسيس علاقات جوار حسنة".

وتابع أكار قائلا: "نرفض محاولات تصوير الموضوع بين تركيا واليونان على أنه خلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة، لن يصلوا إلى نتيجة من ذلك".

وأردف وزير الدفاع التركي قائلا: "نتمنى أن يتخلى جيراننا اليونانيون عن مواقفهم الاستفزازية بأقرب وقت ممكن، ونرى أن ذلك مهم لرفاهية المنطقة واليونان وشعبها الذي يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة في حين لا تزال حكومته تسعى لمزيد من التسلح".

وكانت مناورة "عين الصقر" قد انطلقت بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها اليونانية التي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيناقش الأمر مع السلطات السعودية.