رئيس هيئة الأركان الإيرانية: المقاومة جاهزة لسحب البساط من تحت المحتلين

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، إن المقاومة جاهزة لسحب البساط من تحت المحتلين.

وصرح اللواء باقري أن الانتفاضة الفلسطينية التي تحولت من استخدام "الحجارة" إلى "الصاروخ" وبلغت حدود الردع، أصبحت اليوم بفضل محور المقاومة والأمة الإسلامية على أتم الجهوزية لإنهاء الاحتلال.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات باقري جاءت بمناسبة يوم القدس العالمي (الجمعة 7 أيار/ مايو 2021)، موضحا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تغفل لحظة عن التطلعات الكبرى للقدس الشريف.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أن "المقاومة الفلسطينية الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، وحتى الآن، قد اجتازت العديد من التقلبات والظروف العصيبة في ساحات المواجهة ضد الكيان الصهيوني المحتل، لكنها بلغت اليوم مرحلة مطمئنة من الازدهار لتحقيق مبادئها السامية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال اللواء محمد باقري:

إن العالم سيشهد قريبا عودة ملايين اللاجئين من أبناء هذا الشعب المظلوم إلى أرض أسلافهم، وإجراء أكبر أهم وأعظم استفتاء شعبي على مرّ التاريخ.

ولفت اللواء باقري إلى "أن فلسطين اليوم بمثابة معرض لفضح ادعاء الغرب المخادع بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الغربية الفاسدة مطالبة بالإجابة على هذه التساؤلات".

وتساءل "ما هي الجهة أو السلطة في العالم التي تتحمل المسؤولية قبال هذا الكم الهائل من مجازر القتل وشن الحروب والقصف والجرائم الأخرى، بحق دول العالم الإسلامي والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف اللواء باقري أن "داعمي قضية فلسطين أقوى اليوم من أي وقت مضى وتحت راية القائد قاسم سليماني، شهيد القدس والمدافعين عن المراقد المقدسة، وتطلعات فلسطين التي يحملها المجاهدون المؤمنون، لن يسمحوا لأحلام الأمريكان والصهاينة والرجعية العربية في التطبيع بالتحقق، وستبوء هذه الفتنة المشؤومة بالفشل كسابقاتها من المؤامرات الكبرى والفاشلة، مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير وغيرها".