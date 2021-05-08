هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة "عين الأسد" في العراق

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو، أن طائرات مسيرة هاجمت اليوم السبت قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق.

وقال الكولونيل وين ماروتو عبر "تويتر"، إنه "يجري التحقيق في الأمر لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي وإلحاقه ضررا بحظيرة طائرات دون تسجيل إصابات".

Initial report: This morning at 0220 Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by an unmanned aerial surveillance system. No injuries reported. A hangar was damaged. The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) May 8, 2021

​وفي السياق، أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، بياناً بشأن الهجوم على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار. بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأكد البيان عدم وقوع خسائر في الهجوم الذي استهدف القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية.

وفجر اليوم، كشفت مصادر أمنية عراقية تعرض القاعدة لهجوم بطائرات مسيرة، مضيفة أن المجال الجوي فوق قاعدة "عين الأسد" أغلق بعد استهدافها.

يذكر أن قاعدة "عين الأسد" في العراق قد تعرضت لهجوم بـ 10 صواريخ في الأسبوع الأول من مارس/أذار الماضي.

وفي العام الماضي، استهدفت إيران قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدد من الصواريخ الباليستية، في ما وصف بأنه أقوى هجوم تتعرض له القوات الأمريكية.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني 2020.