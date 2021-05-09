تضامنا مع أحداث القدس... فريق عالمي يرتدي "الكوفية" الفلسطينية..صور

تضامنا مع الأحداث الجارية في مدينة القدس المحتلة، ارتدى فريق عالمي "الكوفية" الفلسطينية قبل إحدى مبارياته لكرة القدم.

وذكرت قناة "الميادين"، صباح اليوم الأحد، أن فريق "بالستينو" التشيلي قد أعلن، مجددا، ثباته تجاه القضية الفلسطينية، وذلك إزاء ما تتعرض له القدس في هذه الأيام وصمود المقدسيين بوجه قوات الجيش الإسرائيلي، حينما ارتدى الكوفية الفلسطينية قبل دخوله الاستاد في إحدى مبارياته.

فريق بالستينو التشيلي يرتدي الكوفية الفلسطينية في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والقدس pic.twitter.com/PON1YaVJGj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2021

قبل انطلاق مباراتهم، أمس السبت، في الدوري التشيلي، دخل لاعبو بالستينو إلى أرض الملعب، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كتحية للفلسطينيين والمقدسيين.

ويشار إلى أن فريق بالستينو قد أحرز لقب الدوري في تشيلي مرتين، عامي 1955 و1978، ولقب الكأس 3 مرات أعوام 1975 و1977، وبعد 41 عاما في 2018.

يعد الفريق صوتا للقضية الفلسطينية ليس في تشيلي وحدها، بل في أمريكا الجنوبية والعالم، وهذا ما يعبر عنه اسمه "بالستينو" أو الفلسطيني باللغة الإسبانية. كما أن بالستينو تحدى قبل أعوام الجالية اليهودية في تشيلي، التي شنّت حملة عليه لوضعه خريطة فلسطين على قميصه، لكنه رفض إزالتها.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".