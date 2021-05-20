وزير الخارجية التركي: يجب عقاب إسرائيل على "جرائمها" في فلسطين

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه لا يمكن منع تكرار "المآسي" في فلسطين إلا بإخضاع إسرائيل "للعقاب على جرائمها".

القاهرة- سبوتنيك. وجاءت تصريحات تشاوش أوغلو، في كلمة له خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس.

وأكد الوزير التركي أن: "تكرار المآسي لا يمكن منعه إلا بإخضاع إسرائيل للعقاب على جرائمها وألا تشعر بأنها يمكنها الإفلات من العقاب".

وأضاف أن "إسرائيل تهدف إلى تقويض حل الدولتين".

​وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، تسبب في إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو/ أيار سقط 230 قتيلا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1700 في القصف الجوي.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.