نبأ سار للطلاب الغزيين في الجامعات المصرية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، اليوم الأحد، عن نبأ سار لطلاب قطاع غزة الملتحقين بالجامعات الحكومية.

جاء هذا خلال الاجتماع الدوري للمجلس، برئاسة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر جامعة حلوان، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من القطاع للدراسة في الجامعات الحكومية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي.

كما قرر دعم مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بجميع احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن قبل أيام، أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وتسبب القصف الإسرائيلي في غزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية على مدى أحد عشر يوما في مقتل أكثر من 243 فلسطينيا، فضلا عن تدمير واسع للبنية التحتية في قطاع غزة.