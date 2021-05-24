تسجيل
20:03 GMT24 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة

    السلطة أم حماس... من يتولى إعادة إعمار غزة وهل يعمق ملف المساعدات الانقسامات الفلسطينية مجددا؟

    © Sputnik . Ahmed Zakot
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049052222_0:300:3107:2048_1200x675_80_0_0_2181d0bb5f648b47c90c049000c3f737.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105241049058191-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%9F/

    في ظل الاستعدادات الجارية لبدء خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بعد توقف القصف الإسرائيلي، تلوح أزمة جديدة في الأفق تتمثل في الجهة التي ستتولى وتدير أموال المساعدات لإعادة البناء.

    قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "هناك ضرورة للتأكد من عدم وصول مساعدات غزة إلى حماس"، مضيفا أن "الأموال ستوجّه إلى السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة"، وفقا لما نقله موقع "العربية نت".

    وأكد أحد كبار مسؤولي حركة "حماس" ورئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، بأنه "نحن نفضل أن يتم توجيه مساعدات إعادة إعمار غزة من الدول إلى قنواتنا مباشرة".

    السلطة أم حماس

    وقال السفير دياب اللوح، في لقاء متلفز: "لا نرى أموالا نقدية، تأتي الأطراف المانحة والممولة تشرف بشكل مباشر على الإعمار سواء مصر أو أي دولة أخرى تأتي بنفسها من خلال شركاتها أو التعاقد مع الشركات الوطنية في غزة".

    وتابع اللوح: "نحن مع أي آلية مريحة ومطمئنة للدول الممولة والمانحة، سواء بشركاتها، أو من خلال تعاقدها مع شركات محلية، لا نريد أموالا توضع في خزائن السلطة ولا غير السلطة، نرحب بإعادة إعمار قطاع غزة وفق الآليات المريحة".

    ولفت إلى أن "الحكومة الفلسطينية استطاعت بناء البنية التحتية للدولة، وتوجد أنظمة متكاملة على أرض فلسطين لكن إسرائيل تهدم أول بأول".

    عودة الفلسطينيين إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قطاع غزة 21 مايو 2021
    © REUTERS / Suhaib Salem
    الاتحاد الأوربي يضع شرطا لإعادة إعمار غزة مرة أخرى

    وأضاف: "نعود لمربع الصفر جراء العدوان المتكرر، لدينا اقتصاد منهك ومحاصر وقيود قاتلة لدخول المواد الخام من الاحتلال، وقيود على الصادرات التي تفوق حاجتنا".

    وطالب رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، المجتمع الدولي، بمنح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة إلى السلطة الفلسطينية وليس لحركة حماس.

    خبرة السلطة

    اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري، نزال جمال، أن "دول العالم تثق بالقيادة الفلسطينية في مجال إدارة الأموال الدولية لأن الدول الغربية لا تعرف "الهزار" في مجال الأموال".

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يوجد آليات عمل راسخة بين السلطة الوطنية ودول العالم في مجال التعاون  الاقتصادي، ويوجد حسن أداء وخبرات متراكمة لدى السلطة الوطنية لدولة فلسطين في هذا المجال.

    أنتوني بلينكن
    © REUTERS / POOL
    الخارجية الأمريكية: جولة بلينكن في الشرق الأوسط تركز على وقف إطلاق النار

    ويرى متحدث حركة "فتح"، أن "السلطة الوطنية لديها الانفتاح على كل مكونات الشعب الفلسطيني وتستطيع إدراج حتى معارضيها في الاستفادة من الدعم الدولي ولا تتصرف كحركة تتنصل من الجميع سوى مؤيديها".

    وتابع جمال: "كل ذلك يجعل السلطة الوطنية صاحبة الشرعية في مجال مواصلة البناء والتعمير في غزة كما تفعل منذ سنة 1994".

    إشراف حماس

    من جانبه، نفى مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن "تكون "حماس" متمسكة بأموال المساعدات المخصصة للبناء، لكن يرى أن هناك الكثير من التجارب التي تثبت فشل السلطة في عملية إعادة الإعمار".

    خروج المئات من أهالي قطاع غزة إلى الشوارع احتفالاً بوقف إطلاق النار، الساعة الثانية فجر الجمعة، فلسطين 21 مايو 2021
    © Sputnik . Ahmed Zakot
    خبير: السلطة وحماس وافقتا على مشروع الأردن لجعل هدنة غزة دائمة

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فشلت السلطة في إعادة إعمار البرج الإيطالي في قطاع غزة، رغم استلام المبالغ المخصصة لإعادة البناء، والتي توجد إلى الآن في خزائن السلطة الفلسطينية.

    وأكد الصواف أن "حركة "حماس" لا تريد الإشراف على الأموال، بل تريد أن تكون جهات متخصصة في إعادة الإعمار من مقاولين وشركات بناء، ولها تجارب بعد عدوان 2014، و"حماس" لم تريد الاستحواذ على الأموال كما يزعم البعض".

    ويرى الصواف أن "السلطة تريد أن تتحكم بالأموال بالطريقة التي تريد، وهذ لا يفيد الإعمار، بل يشكل تعطيلا وإطالة فترة  الإعمار"، مشيرا إلى أن "هناك تجربة ناجحة قامت بها غزة، وهذه المرة يجب أن تقوم غزة بشركاتها ومقاوليها وعمالها بهذا الأمر".

    وقال الصواف حول إمكانية أن يزيد هذا من حدة الانقسام، إن "الانقسام ليس بحاجة إلى زيادة، "حماس" تسعى إلى لملمة الفلسطينيين وتوحيد صفوفهم، وخدمة مواطنيها بدلا من المتاجرة بمعاناتهم".

    وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن مبادرة تقضي بمنح بلاده مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

    وصباح الجمعة الماضية، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

    وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الأردن لإجراء "مباحثات معمقة" حول المستجدات الفلسطينية
    من رام الله... وزير خارجية مصر يؤكد تمسك القاهرة بحقوق الشعب الفلسطيني
    المالكي: على إسرائيل إدراك أنها ستدفع ثمنا إن واصلت الاعتداء على الفلسطينيين
    الشركات الإسرائيلية تخسر مئات الملايين بسبب خوف موظفيها من الصواريخ الفلسطينية
    بايدن ونائبته يصفان تصاعد الهجمات ضد اليهود في أمريكا وحول العالم بـ"الأمر الحقير"
    الكلمات الدلالية:
    أموال, فلسطين, إعادة إعمار غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    البستانية آني صوفي سيمارد من مدينة إليكوت، تتذوق حشرة الزيز المحمصة خلال مهرجان سيكادا في حديقة دكتور جيم ديوكز غرية فارماسي في كروفتون، بولاية ماريلاند 22 مايو 2021
    "الزيز" كغذاء بديل... مهرجان السيكادا في الولايات المتحدة
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك