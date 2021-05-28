الإمارات تتخذ قرارا حاسما بشأن "دبي كوين"

اتخذ مركز دبي للأمن الإلكتروني، اليوم الجمعة، قرارا حاسما بشأن العملة المشفرة "دبي كوين".

وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، أن مركز دبي للأمن الإلكتروني أكد أنه لم يتم اعتماد عملة "دبي كوين" الرقمية من قبل أية جهة رسمية، وأن الموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص.

ويستهدف الموقع المروج للعملة تصيّد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية، لذلك طالب المركز كل أفراد المجتمع توخي الحيطة والحذر، وعدم إعطاء معلومات شخصية لمواقع إلكترونية غير موثوقة.

ويشار إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع، أعلن عن إطلاق "مركز كريبتو"، الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.