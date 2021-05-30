تميم بن حمد يشهد تخرج دفعة جديدة لطلاب جامعة قطر

شارك تميم بن حمد، أمير دولة قطر، في فعاليات تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة قطر، كما جرى استعراض جهود الجامعة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

قالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن تميم بن حمد شهد تخرج الدفعة 43 للعام الدراسي (2019/ 2020)، مشيرة إلى أن الحفل أقيم في مجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة، اليوم الأحد.

وكتب أمير قطر على صفحته الرسمية على "تويتر": "نسعد في كل عام بتخريج نخبة من أبنائنا وبناتنا طلاب جامعة قطر".

نسعد في كل عام بتخريج نخبة من أبنائنا وبناتنا طلاب جامعة قطر، ونحثهم على مواصلة بذل الجهد والعطاء للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل. pic.twitter.com/rDaMWyQyaW — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 30, 2021

وتابع: "نحثهم على مواصلة بذل الجهد والعطاء للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل".

وخلال الحفل قام أمير قطر بتكريم عدد من طلاب الجامعة المتفوقين كما تم تسليم شهادات التخرج لكل الطلاب البالغ عددهم 733 طالبا.

وشهد الاحتفال استعراض قدرات الجامعة في مجال التدريس عن بعد بسبب جائحة كورونا، كما تناول إسهاماتها في جهود مكافحة الجائحة.