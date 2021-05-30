المنفي يلتقي سفير أمريكا لدى ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اجتماعا مشتركا مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تونس، وبحث الجانبان سبل دعم المصالحة وملفات الانتخابات والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا في بيان على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اللقاء جرى، أمس السبت، في تونس، التي يوجد بها المقر المؤقت للسفارة.

وقال البيان: "اجتمع السفير نورلاند مع رئيس المجلس الرئاسي، في تونس يوم السبت"، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى.

ولفت البيان إلى أنه تم مناقشة ملف المصالحة وإخراج المقاتلين الأجانب والانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبحسب البيان، فإن الجانبين بحثا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع عدد من القضايا أبرزها الإتجار بالبشر ووجود المرتزقة.

يذكر أن ريتشارد نورلاند، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا، قام بزيارة ليبيا يوم 18 مايو/ أيار الجاري، مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة جوي هود.

وخلال تلك الزيارة أكد أعضاء الوفد الأمريكي دعم واشنطن للانتخابات الليبية في ديسمبر 2021، وذلك خلال الزيارة التي كانت أرفع زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون منذ 2014.

1/2 السفير نورلاند في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تونس يوم السبت: “نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و المؤسسات الاخرى، والمصالحة، واخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر. #ليبيا pic.twitter.com/5SEIZjVUdW — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 30, 2021

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 10 مايو/ أيار، تعيين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا إضافة إلى مهمته كرئيس للبعثة الدبلوماسية في هذا اليلد.

ولفت موقع السفارة الأمريكية في ليبيا إلى أن المهمة الجديدة ستركز على دعم الحل السياسي في ليبيا وعملية إخراج القوات الأجنبية من البلاد.