مستوطنة تدهس فلسطينيا بالقدس المحتلة

ونقلت "وكالة الأنباء الفلسطينية وفا" عن شهود عيان، بأن مواطنا أصيب بجروح ورضوض في جسده، بعدما دهسته مستوطنة إسرائيلية بسيارتها عمدا، والتي كانت تستقل مركبة مسرعة، قرب باب المغاربة بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتم نقل المصاب للعلاج.

وتتزامن حادثة الدهس مع الذكرى الـ 54 لسيطرة إسرائيل على باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب على حائط البراق.

وفي سياق متصل، أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، النار تجاه طائرات مسيرة غير محلية، ظهرت في أماكن مختلف في سماء مدينة غزة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القطاع، أن مقاطع مصورة التقطتها عدسات مواطنين في قطاع غزة، أظهرت عددا من الطائرات المسيرة في سماء القطاع، وبشكل خاص في سماء مدينة غزة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية المسلحة قامت بإطلاق النار بشكل مكثف تجاه الطائرات المسيرة، وأفادت مصادر محلية عن إسقاط اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة.