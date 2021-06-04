"اليونيفيل" تعقد اجتماعا استثنائيا لبنانيا إسرائيليا.. ما هي مواضيع النقاش؟

عقدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اجتماعا ثلاثيا استثنائيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة.

وذكر "الموقع الرسمي لليونيفيل"، أمس الخميس، أن الاجتماع الثلاثي عقد بشكل معدّل، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، فيما ترأس الاجتماع رئيس بعثة اليونيفيل، وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول.

وناقش الاجتماع الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، فضلا عن قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 1701، حيث شدد ديل كول على عدم تكرار الأحداث، التي وقعت على طول الخط الأزرق وعبره بين 13 و25 مايو/آيار الماضي، مشيدا بالأطراف على دعمهم لليونيفيل في جهودها لتهدئة التوترات.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل:

مع عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة الأوسع، آمل أن نكون قد وضعنا هذه الحوادث الأخيرة وراءنا واستقينا الدروس منها لنحافظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وأكد اللواء ديل كول على أن عودة الهدوء تتطلب جهودا منسقة بين الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، موضحا أنه "يجب أن تكون جهودنا وقائية وليست رد فعل"، في الوقت الذي حثّ فيه على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتعاون مع اليونيفيل لمنع امكانية أي تصعيد.

ويشار إلى أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام، تحت رعاية اليونيفيل، منذ نهاية الحرب الإسرائيلية على لبنان، عام 2006.