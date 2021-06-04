أولمرت مهاجما نتنياهو: فارغ ومزيف ويحترف التمثيل

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أمس الخميس، سلفه، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، بعد الإطاحة به من رئاسة الحكومة في بلاده.

وأفاد "الموقع الإلكتروني العبري كيكار"، أمس الخميس، بأن أولمرت اتهم نتنياهو، بأنه كان دائما رجلا فارغا ومزيفا ويحترف التمثيل"، مشيرا إلى أن التمثيل "جزء من الوضع الذي يقوم به حتى لا ينكشف زيفه".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، تعليقا على خروج نتنياهو من الائتلاف الحاكم المقبل في البلاد، وبعد نجاح يائير لابيد، زعيم المعارضة رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" في تشكيل ائتلاف أو حكومة جديدة، تمكنت من الإطاحة بنتنياهو، الذي مكث على رأس سدة الحكم في إسرائيل، منذ العام 2009.

وأضاف إيهود أولمرت:

عندما تحدث له ضائقة، فهو قادر على امتهان التحريض والكذب والتزييف والغش والتظاهر والخداع.

وكثيرا ما يتهم إيهود أولمرت، سلفه، بنيامين نتنياهو، بـ"الكاذب والمحتال"، وأنه لم يقصد في أي وقت من الأوقات تنفيذ ما وعد به، إنه مخادع ومدع.