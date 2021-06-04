في أول لقاء بعد اتفاق الحكومة الإسرائيلية المتوقعة.. بينيت: لن نتردد بشن حروب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المحتمل، نفتالي بينيت، مساء أمس الخميس، في أول لقاء تلفزيوني، بعد توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد في بلاده، إن إسرائيل لن تترد في شن حروب جديدة.

وأجرى بينيت حوارا مطولا مع "القناة العبرية الـ12"، مساء أمس الخميس، أكد من خلاله أن حكومته المتوقعة، ستشن أي عملية عسكرية أو حرب على قطاع غزة أو لبنان إذا كانت حاجة إلى ذلك، وبأنه لا توجد قيود سياسية لديه لشن أي حروب محتملة.

وأكد نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، والمفترض أن تعرض حكومته الجديدة على الكنيست للتصويت عليها، قريبا، حيث نجح يائير لابيد، زعيم المعارضة رئيس حزب "يش عتيد" في تكوين ائتلاف حكومي إسرائيلي جديد، سيمنح بينيت رئاسة الوزراء في بلاده في أول عامين، على أن يليه لابيد في العامين التاليين.

وتوقع نفتالي بينيت أن تتعرض حكومته المتوقعة إلى ضغوط أمريكية بشأن الاستيطان في الضفة الغربية. ومع ذلك، لكنه أكد أن حكومته لن توقف البناء الاستيطاني.

وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، من تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.

وفي سياق متصل، وافقت "القائمة العربية الموحدة"، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة"، قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".