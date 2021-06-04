إسرائيل تخرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الخميس، أن البحرية الإسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية، مجددا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء أمس الخميس، أن الجيش اللبناني أصدر بيانا مهما، أكد من خلاله أنه "بتاريخ 3/6/2021 الساعة 3.28 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة".

وتابع بيان الجيش اللبناني، أن "الخرق الإسرائيلي جاء لمسافة حوالي 463 مترا ولمدة 7 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة".وأشار الجيش اللبناني إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".

ويذكر أنه قبيل الاختراق البحري الإسرائيلي بساعات، عقدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اجتماعا ثلاثيا استثنائيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، وهي المدينة التي خرقت البحرية الإسرائيلية المياه اللبنانية قبالها.

وذكر الموقع الرسمي لـ"اليونيفيل"، أمس الخميس، أن الاجتماع الثلاثي عقد بشكل معدّل، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، فيما ترأس الاجتماع رئيس بعثة اليونيفيل، وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول.

وناقش الاجتماع الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، فضلا عن قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 1701، حيث شدد ديل كول على عدم تكرار الأحداث، التي وقعت على طول الخط الأزرق وعبره بين 13 و25 مايو/آيار الماضي، مشيدا بالأطراف على دعمهم لليونيفيل في جهودها لتهدئة التوترات.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل:

مع عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة الأوسع، آمل أن نكون قد وضعنا هذه الحوادث الأخيرة وراءنا واستقينا الدروس منها لنحافظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق.