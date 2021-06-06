نبيل الكرد يعلن اعتقال ابنته على يد القوات الإسرائيلية

أعلن نبيل الكرد، أحد أصحاب البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح بالقدس، اعتقال القوات الإسرائيلية لابنته منى.

وأوضح الكرد في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أن القوات الإسرائيلية تبحث أيضا عن ابنه محمد للقبض عليه.

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وكان نبيل الكرد قد أعلن رفضه مغادرة منزله، خاصة أن البيت والأرض المبني عليها، يعتبران من أملاكه الخاصة، وفقا للاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الأهالي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1956، والتي تم بموجبها تنازل الأهالي عن بطاقة الوكالة بمقابل تملك الأراضي خلال ثلاث سنوات.

ولفت الكرد إلى أن الوثائق التي بحوزته تنص على تملكه للمنزل من خلال بندين، الذين ينصا على أنه يحق لهم تملك المنزل بعد 3 سنوات من دفع رسوم رمزية لوزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، وستقوم الأخيرة بتفويض وتسجيل الأرض والعقار باسم العائلة.

وأكد أنه تم تقديم كافة الوثائق إلى القضاء الإسرائيلي، ولكنه قبل دعوتين من جمعيتين إسرائيليتين ادعيتا ملكية الأرض منذ عام 1875، مع العلم أن الدولة العثمانية التي كانت تحكم فلسطين في تلك الفترة، كانت ترفض السماح بتملك الأراضي والعقارات لغير الفلسطينيين في القدس.