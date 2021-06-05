الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسلة "الجزيرة" في القدس قبل اعتقالها... فيديو وصور

اتهمت قناة "الجزيرة" القطرية السلطات الإسرائيلية بالتعدي بالضرب على مراسلتها في القدس قبل اعتقالها من حي الشيخ جراح.

وقالت القناة في تغريدة بحسابها على تويتر: "سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري في حي الشيخ جراح بالقدس وتعتدي عليها بالضرب".

#عاجل | سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مراسلة #الجزيرة جيفارا البديري في #حي_الشيخ_جراح بالقدس وتعتدي عليها بالضرب pic.twitter.com/8Er3Inss1Z — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 5, 2021

وتداولت مواقع فلسطينية وناشطون صورا وفيديوهات توثق لحظة اعتقال مراسلة "الجزيرة" جيفارا البديري ودفعها بقوة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية.

#صورة| الاعتداء على الصحفية جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة واعتقالها بشكل همجي من حي الشيخ جراح بالقدس. pic.twitter.com/4JwTJZQFsV — الجرمق (@aljarmaqnet) June 5, 2021

ولم يتضح على الفور أسباب تصرف الشرطة الإسرائيلية التي لم تصدر بيانا بالواقعة حتى الساعة 16:50 توقيت غرينتش.

اعتدوا عليها بالضرب.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة #الجزيرة جيفارا البديري أثناء تواجدها في #حي_الشيخ_جراح بالقدس pic.twitter.com/Q5sXxl1J5Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 5, 2021

وفي وقت سابق من اليوم السبت، فرقت الشرطة الإسرائيلية متضامين مع سكان الشيخ جراح بالقدس الذين اعتصموا ضد تهجير الفلسطينيين من الحي لصالح المستوطنين.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، الذين يحتجون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.