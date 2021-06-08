لأول مرة في التاريخ... مسؤول سعودي يزور دولة أفريقية... صورة

وصل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبد العزيز قطان، إلى إحدى بلدان القارة في زيارة تاريخية هي الأولى لمسؤول سعودي.

ومن المقرر أن يلتقي قطان رئيس رواندا ووزير خارجيتها، لبحث الفرص الاستثمارية في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

وقال القطان في تغريدة على حسابه في تويتر، مساء الاثنين: "وصلت الآن إلى راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها".

وتابع الوزير السعودي: "سوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس راوندا ( بول كاغامي) ووزير خارجيته".

وأوضح أن الزيارة "تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها".

وصلت الآن إلى #راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها وسوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس #راوندا ووزير خارجيته وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. pic.twitter.com/bvalWYk3o7 — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 7, 2021

وتأتي زيارة قطان إلى رواندا في إطار جولة أفريقية شملت أيضا جنوب السودان، حيث التقى أمس الاثنين، رئيسها سلفاكير واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.