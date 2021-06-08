"الترويكا" توقع على اتفاق جوبا للسلام في السودان

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم توقيع دول "الترويكا" على اتفاق جوبا، للسلام في السودان، مشيرة إلى أن التوقيع يؤكد عزم الأطراف السودانية على تحقيق السلام في البلاد.

وكتبت السفارة الأمريكية في الخرطوم، تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قالت فيها، إن "الترويكا" وقعت على اتفاق جوبا للسلام بصفة شهود.

Today the Troika signed the Juba Peace Agreement as witnesses. This sends a strong signal of commitment to Sudan’s civilian-led transition

وقعت الترويكا اليوم اتفاقية جوبا للسلام كشهود. وهذا يرسل إشارة قوية بالالتزام بالانتقال الذي يقوده المدنيون في السودان. pic.twitter.com/QG17vJ50HX — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) June 8, 2021

ولفتت السفارة الأمريكية في الخرطوم إلى أن التوقيع يعد إشارة قوية تؤكد الالتزام بالمسار الانتقالي الذي يقوده مدنيون في السودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن دول الترويكا و"الإيقاد"، وقعتا، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيرة إلى أن الجهتين تمثلان ضامنين للاتفاق.

وجرى التوقيع بحضور نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.

وتضم "الترويكا" كل من الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والمملكة المتحدة.

ويساهم اتفاق جوبا للسلام في السودان في دعم جهود إنهاء الصراعات المسلحة، التي تشارك فيها العديد من الحركات المسلحة في السودان.