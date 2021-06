"الترويكا" توقع على اتفاق جوبا للسلام في السودان

Today the Troika signed the Juba Peace Agreement as witnesses. This sends a strong signal of commitment to Sudan’s civilian-led transition

وقعت الترويكا اليوم اتفاقية جوبا للسلام كشهود. وهذا يرسل إشارة قوية بالالتزام بالانتقال الذي يقوده المدنيون في السودان. pic.twitter.com/QG17vJ50HX