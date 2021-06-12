إعلام: إسرائيل تطلق النار لترهيب مزارعي الجنوب اللبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران لترهيب مزارعين في الجنوب اللبناني.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم السبت، أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار في الهواء، لترهيب المزارعين، قرب الشريط الشائك الحدودي في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي محاولات تسلل من مقاتلي "حزب الله" اللبناني في المنطقة الشمالية للبلاد.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، بأن فرقة الجليل العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي تستعد لمحاولات تسلل لمقاتلي "حزب الله" إلى قواعد ومواقع الجيش في المنطقة الشمالية، أو لأي من مدن تلك المنطقة الإسرائيلية.

وأكد الموقع العبري أن 27 شخصا حاولوا التسلل أو اقتحام الحدود الشمالية للبلاد من جهة الجنوب اللبناني، منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، منها محاولات تسلل وقعت الأسبوع الماضي، بدعوى البحث عن فرص عمل داخل إسرائيل.

وأكد الموقع العبري أن الميزانية الإسرائيلية المخصصة لحماية الحدود مع لبنان ضعيفة ولا تكفي طموح المتسللين من الجنوب اللبناني إلى الداخل الإسرائيلي، أو لاقتحام أي من قوات "حزب الله" المناطق الشمالية.