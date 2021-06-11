حزب الله: المقاومة هي الحل

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أمس الخميس، إن الجميع تأكد أن المقاومة هي الحل.

ونقلت "قناة المنار" ، أمس الخميس، عن الشيخ نعيم أن الانتفاضة الفلسطينية نجحت في ترسيخ الانتصارات على إسرائيل، وما تلاها من المقاومة اللبنانية في العام 2000، لتتبين أن نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "سيف القدس" قد ثبتت قوة الردع أمام إسرائيل.

جاءت تصريحات الشيخ قاسم خلال استقباله وفدا عربيا، الخميس، والذي أكد له أن المقاومة اللبنانية أجبرت إسرائيل على الانسحاب في العام 2000، وحققت بإمكانات متواضعة النصر على إسرائيل، مضيفا "وبفضل المقاومة تم استنهاض الشارع العربي أيضا".

وشدد نعيم قاسم على أن إسرائيل بدأت تحسب الحساب لبلاده الضعيفة، التي باتت قوية بفعل المقاومة، وأوجدت الردع مع إسرائيل، قائلا:

من نتائج المقاومة، ما رأيناه في سيف القدس، الذي أنتج في فلسطين منعطفا حقيقيا سيترك أثره للمستقبل.

وأوضح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" أن المقاومة الفلسطينية أجبرت إسرائيل على تأجيل "مسيرة الأعلام"، لأن تل أبيب بدأت تحسب الحساب للمقاومة الفلسطينية، أيضا.