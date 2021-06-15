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    متظاهرون فلسطينيون يهربون من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع إسرائيل ، شرق خان يونس ، قطاع غزة ، الجمعة 6 أبريل 2018

    مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود غزة

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    اندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين مسيرة استفزازية في القدس الشرقية، يُخشى من أن تعيد اشتعال الأوضاع.

    وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت مواجهات قرب السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة صغيرة من الفلسطينيين"، وأشارت إلى إصابة فتى فلسطيني برصاصة في قدمه.

    جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021
    © REUTERS / AMIR COHEN
    حرائق في مستوطنات قرب غزة... والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

    تأتي تلك التطورات قبل ساعات من انطلاق "مسيرة الأعلام" التي ستجوب البلدة القديمة بالقدس ويؤدي المشاركون فيها رقصة في منطقة باب العامود العربية أحد أبواب البلدة، الأمر الذي قد يشعل الأوضاع مجددا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، بحسب مراقبين.

    وأمس الإثنين، قالت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إلى إن"مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، داعية المقدسيين والفلسطينيين داخل إسرائيل إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

    ووافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمس الإثنين على تنظيم المسيرة بعد تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" مع قادة أجهزة الأمن.

    فيما كشفت قناة "كان" عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من نشر منظومة القبة الحديدة بمناطق جنوب ووسط إسرائيل تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.

    انظر أيضا:

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