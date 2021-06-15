مقتدى الصدر يغرد عن منتخب العراق ويتحدث عن الفساد

غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، معلقا على إصلاح المفاصل الرياضية أجمع في العراق.

ونشر الصدر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شدد من خلالها على وجوب إصلاح المفاصل الرياضية كلها في العراق، وضرورة إبعاد الفاسدين.

وتمنى مقتدر الصدر الفوز للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الإيراني، اليوم، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقام في قطر، 2022، وكذلك المؤهلة لكأس آسيا في الصين 2023.

ويشار إلى أن مباراة العراق وإيران ستقام، اليوم الثلاثاء، على ملعب علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق في البحرين، وهي مباراة مهمة للفريقين، حيث تأتي في نطاق مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة، برصيد 17 نقطة، وهي عدد النقاط التي يتقدم خلالها بفارق نقطتين عن المنتخب الإيراني، الذي يأتي في المركز الثاني.