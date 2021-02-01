فيفا يتوقع إقبالا غير مسبوق على عروض الضيافة لكأس العالم 2022 في قطر

توقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقبالا كبيرا على عروض الضيافة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين على موقعه الرسمي.

وقال "فيفا" إن العروض "حققت مستويات غير مسبوقة من الاهتمام" حتى قبل عرضها للبيع اليوم الاثنين.

وذكر الاتحاد الدولي أن وكلاء عروض الضيافة للبطولة يتوقعون معدلا غير مسبوق من المبيعات يتجاوز ما تحقق إجمالا في نهائيات البطولة في 2014 في البرازيل و2018 في روسيا.

وأعرب نيك براون، مدير الإيرادات التجارية في فيفا في البيان عن سعاته بهذا الاهتمام الاستثنائي في كأس العالم.

واعتبر أن هذا الاهتمام بمثابة تكاتف عالمي جاء بعد أوقات عصيبة، من أجل مهرجان كرة القدم.

وأشار إلى أن هذا يأتي تزامنا مع إطلاق العروض التي تشمل تذاكر المباريات إلى جانب خدمات في الملاعب وترتيبات خاصة بالإقامة والسفر.

وأضاف البيان: "برنامج الضيافة الخاص بالفيفا أثبت تميزه في تقديم مجموعة رائعة من المنتجات. وفي أواخر 2022 سنفتح الباب أمام خدمات عالمية المستوى وتجارب غنية لزبائن البرنامج".

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة في الدولة الخليجية خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.