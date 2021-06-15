تزامنا مع انطلاق "مسيرة الأعلام".. تغيير حركة الطيران واستنفار أمني واسع في إسرائيل 

أفادت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية قررت تغيير مسارات الطائرات في مطاراتها، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت تغيير مسارات الطائرات في المطارات الإسرائيلية، بالتزامن مع انطلاق "مسيرة الأعلام".

הכוננות הביטחונית בשל צעדת הדגלים: הוסטה תנועת המטוסים הנוחתים בישראל@ItayBlumental https://t.co/SZqXuwxT02 pic.twitter.com/8aXLWyQM71 — כאן חדשות (@kann_news) June 15, 2021

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه تم تغيير جميع مسارات الطائرات القادمة للهبوط في المطارات الإسرائيلية، تخوفا من أي توتر أمني.

وأخلت الشرطة الإسرائيلية جميع الفلسطينيين في ساحة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس الشرقية، حيث ينوي المستوطنون أداء حفل راقص بالأعلام الإسرائيلية داخل الساحة، الأمر الذي قد يشعل الأوضاع مجددا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، بحسب مراقبين.

وأمس الإثنين، قالت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، إن"مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، داعية المقدسيين والفلسطينيين داخل إسرائيل إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمس الإثنين، على تنظيم المسيرة التي تم نشر 2000 شرطي لتأمينها، وذلك بعد تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" مع قادة أجهزة الأمن.

فيما كشفت قناة "كان" عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من نشر منظومة القبة الحديدة بمناطق جنوب ووسط إسرائيل تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.