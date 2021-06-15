قيادي بحركة فتح: احتدام المواجهات بين المقدسيين والمستوطنين واعتقالات في صفوف الحركة

قال المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مواجهات محتدمة شعبية الآن في كل شوارع القدس.

وأكد الأيوبي أن تلك المواجهات تجرى تحديدا في منطقة باب العامود، التي تمثل بؤرة الاشتباك بين المقدسيين والمستوطنين الذين ينفذون "مسيرة الأعلام"

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتركز المواجهات في محيط المسجد الأقصى، خاصة عند باب العامود وباب حطة وباب الملك فيصل، وذلك وسط دعوات جميع الفصائل خاصة حركة فتح لأفرادها بمواجهة هذه المسيرة والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأكد أن المستوطنين منذ الصباح يقتحمون المسجد الأقصى على دفعات متفرقة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي منعت أي فلسطيني من الاقتراب للمسجد، حيث يجوب حاليًا آلاف المستوطنين الذي يحملون أعلام إسرائيل شوارع القدس الشرقية، ويعتدون على البلدة القديمة والأحياء المجاورة للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الشباب المقدسيين يتصدون للمسيرة الآن في كل شوارع فلسطين، ما خلف سقوط جرحى في صفوف المقدسيين، وكذلك قيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال بعض الشباب المشارك.

وقال الأيوبي إن هناك أنباء عن اعتقال القيادي في حركة فتح حاتم عبدالقادر، والذي يعد من أكبر القيادات الميدانية للحركة في مدينة القدس، معتبرًا ذلك تحديًا سافرًا لمشاعر الفلسطينيين، وتصعيدًا جديدًا من قبل إسرائيل.

وتوقع القيادي في حركة فتح، قيام السلطات الإسرائيلية في نهاية اليوم، وبعد انتهاء المسيرة باعتقال بعض الشخصيات كما يحدث كل عام، من بينهم بلال النقشي، ومحافظ القدس عدنان غيث، ومسؤول حركة فتح في القدس شادي مطور، وبعض الشخصيات التي تتصدر العمل الميداني في القدس.

وانطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة القدس مسيرة الأعلام التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون، وسط استعدادات أمنية إسرائيلية مكثفة.

ودعت الفصائل الفلسطينية من بينها حركة فتح وحماس إلى النفير العام لمواجهة مسيرة الأعلام، ومنع تعدي المستوطنين على المدينة المقدسة.