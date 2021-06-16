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    قوات الأمن في الأردن

    السلطات الأردنية تعتقل البرلماني المفصول أسامة العجارمة

    © AFP 2021 / Khalil Mazraawi
    العالم العربي
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    اعتقلت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، النائب المفصول أسامة العجارمة وذلك بناء على مذكرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة بالمملكة.

    عمّان- سبوتنيك. وأوضح وزير الداخلية مازن الفرايه في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم اعتقال العجارمة في وقت سابق اليوم وذلك بعد أيام من فصله بسبب ما وصف بإساءته لمجلس النواب.

    ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
    © AP Photo / Yousef Allan
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    وقرر مجلس النواب الأردني في جلسة في السادس حزيران/ يونيو الجاري، فصل العجارمة، وذلك بعد نحو عشرة أيام من قرار تجميد عضويته لمدة عام.

    وصوت على فصل النائب العجارمة 108 نواب من بين 119 نائباً حضروا جلسة البرلمان.

    وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة بعد رفع 109 نواب في البرلمان مذكرة لرئيس المجلس تطالب بفصل العجارمة.

    وصوت مجلس النواب الأردني قبل أسبوع على قرار لجنته القانونية، الذي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.

    وقبل الجلسة الخاصة، بيوم واحد، وقعت مواجهات بين أنصار النائب العجارمة وبين قوات الأمن الأردنية.

    وقال بيان صادر عن الأمن الأردني، إن قوة أمنية تعاملت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء، قامت بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور؛ ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام.

    وكانت البداية بكلمة للنائب أسامة العجارمة في البرلمان الأردني اتهم فيها الحكومة بـ "تعمد قطع الكهرباء لمنع وصول حشود من العشائر مؤيدين لفلسطين من دخول العاصمة عمان أثناء المواجهات الأخيرة بين فصائل مسلحة في غزة والجيش الإسرائيلي".

    تطورت كلمة النائب إلى مشادة كلامية بينه وبين رئيس مجلس النواب، رأى فيها نواب تجاوزا منه على السلطة، فكانت النتيجة تقديم لائحة تطالب بتحويله إلى مجلس تأديب انتهت إلى تجميد عضويته.

    وأثار قرار التجميد غضب أنصار أسامة العجارمة الذين خرجوا معبرين عن دعمهم له وتحديدا في منطقة ناعور، حيث تجمع أنصاره ودارت اشتباكات مسلحة بينهم وبين قوات الأمن، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور المواجهات.

    بدوره، أعلن الأمن العام الأردني عن انتشار أمني كثيف في لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون، مؤكدا أنه سيعتقل كل من يحاول الوصول لمكان التظاهرات، ثم عاد الهدوء إلى المنطقة عقب تحذير الأمن العام.

    وأصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمرا ملكيا بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة (البرلمان) ابتداءً من الخميس المقبل.

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