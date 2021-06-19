التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون اليمنيون صوب السعودية".

وقال التحالف، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، مؤكدا أن "تصعيد المليشيا الحوثية المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب، وأنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

#عاجل | #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 19, 2021

​وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة،، مشيرا إلى أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب".

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، فجر اليوم، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية، بطائرة مُسيرة مفخخة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.