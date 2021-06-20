"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية غربي مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، إسقاط "طائرة تجسس أمريكية"، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان عبر تويتر للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع.

وقال البيان إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع [سكان إيغل] بصاروخ أرض - جو، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صِرواح في محافظة مأرب".

وأضاف أن "عملية استهداف الطائرة موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة لاحقا".

وأكد أن "القوات المسلحة لا تألو جهدا في القيام بمسؤولياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أعلنت "أنصار الله" تمكن دفاعاتها الجوية، من إسقاط طائرة استطلاعية أمريكية الصنع نوع "سكان إيغل" بسلاح مناسب خلال تحليقها في أجواء محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، قبالة منطقة عسير جنوب غربي السعودية.