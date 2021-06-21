قطر تستقبل السفير السعودي الجديد... صورة

تسلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى بلاده، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. #قناhttps://t.co/tRKCQKBOpa pic.twitter.com/slqMSyzbKl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2021

​وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى، الشهر الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، وعقد الطرفان جلسة مباحثات تبادلا فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وجاءت زيارة أمير قطر للمملكة، بعد مرور أسبوعين على تلقيه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعتبر الزيارة الثانية، بعد حضوره قمة "العلا" مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41.

عقدت قمة "العلا" في المملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.