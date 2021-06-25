عقيلة صالح: المغرب يتواصل مع الأطراف الليبية يوما بيوم

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن السلطات المغربية تتواصل مع الأطراف الليبية يوما بيوم.

وذكر صالح في ندوة صحفية جمعته بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الخميس بالعاصمة المغربية، الرباط، أن تأثير المغرب كبير لحل الأزمة الليبية، مثمنا موقف المغرب التاريخي من بلاده، وذلك تحت رعاية عاهل البلاد، الملك محمد السادس.

وبحسب تقرير مطول لصحيفة هسبريس، اليوم الجمعة، أشاد رئيس مجلس النواب الليبي بدور المغرب المحوري في ملف الأزمة الليبية، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن دور المملكة تجاه بلاده، خاصة وأن لها أهمية كبيرة ومحورية في جامعة الدول العربية وكذلك على مستوى المجتمع الدولي "دون أي مصلحة شخصية"، على حد وصفه.

ويرى عقيلة صالح أن المملكة المغربية متواجده بشكل دائم في الملف الليبي، وتتواصل مع كل الأطراف الليبية، يوما بيوم، بهدف حل الأزمة الليبية، منوها إلى أن المغرب داعم حقيقي لتحقيق رغبات الشعب الليبي، خاصة ما يتعلق منها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وشدد صالح على أن بلاده مصممة على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت إشراف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي.

من جانبه، أوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن بلاده على تواصل دائم مع المؤسسات الليبية، بدعم من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.