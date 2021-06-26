مصر توقع بروتوكول تعاون مع جنوب السودان لإنشاء سد جديد

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنها وقعت بروتوكولا للتعاون الفني مع دولة جنوب السودان، يتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض.

وحسب بيان وزارة الري المصرية، يأتي ذلك في إطار مواصلة مصر دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي عن طريق حل مشكلات مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات.

وأوضحت الوزارة أن المشروع على نهر سيوي أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كم جنوب مدينة "واو" في جنوب السودان.

وأكدت أنها قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع؛ وتسليمها إلى جنوب السودان بشأن موقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

كما أشارت إلى إسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.

يذكر أن مصر أسهمت في إنشاء عدد من السدود بدول حوض النيل مثل سد "أوين" في أوغندا وخزان "جبل الأولياء" في السودان وسد "روفينجي" في تنزانيا.