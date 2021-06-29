مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي سلوان في القدس الشرقية... فيديو

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي حي سلوان في القدس الشرقية، في أعقاب تنفيذ أمر بهدم مبنى فلسطيني في الحي.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن المواجهات اندلعت بين قوات الشرطة وبلدية القدس الإسرائيلية وسكان حي سلوان الفلسطينيين، خلال تأمين عملية هدم مبنى "غير قانوني" في الحي المذكور.

وتعرضت القوات التي وصلت إلى الموقع للرشق بالحجارة وأصيب شرطيان، لحقت أضرار بثلاث مركبات، كما تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين.

والمبنى الذي تم هدمه هو واحد من بين 17 مبنى فلسطينيا في حي سلوان الذي يقول المقدسيون إنه يتعرض لعملية تهجير واسعة النطاق لسكانه من قبل السلطات الإسرائيلية لصالح المستوطنين.

עימותים בין תושבים לכוחות המשטרה בסילוואן בעקבות הריסות מבנים@VeredPelman pic.twitter.com/bzkJrjjVUa — כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2021

وقالت القناة: "كجزء من العملية، تخطط بلدية القدس في الأيام المقبلة لهدم عدة مبان غير قانونية في منطقة البستان وهي منطقة صدرت بحقها أوامر هدم استنفدت الإجراءات القانونية بحقها، وبدأ اليوم هدم أول مبنى من أصل 17".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية التي يتمسك بها الفلسطينيون كعاصة لدولتهم المأمولة عام 1967، وبدأت في بناء مستوطنات بالمدينة يقطنها اليوم نحو 220 ألف شخص.

ويتهم الفلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إسرائيل، بمحاولة تهجير أهالي القدس الشرقية في عدد من الأحياء بينها الشيخ جراح وسلوان، لتنفيذ مخططات استيطانية.

وكان الدكتور فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، قد أكد في لقاء سابق مع "سبوتنيك"، أن الاحتلال يسعى لإخلاء سكان الشيخ جراح من منازلهم، والبالغ عددهم 28 عائلة، وكذلك إجلاء 120 عائلة في سلوان في حي البستان، وعشرات العائلات في مناطق أخرى.